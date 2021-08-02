Samsung начнёт производить вакцины от коронавируса

Ранее производители Morderna объявили, что возникла проблема с зарубежным заводом по производству вакцин. Это заявление вызвало у Samsung Biologics напряжение, так как компания готовится к исполнению заказов. Эти приготовления были бы бесполезными, если бы сырьё для вакцин не поступило с зарубежных предприятий.

В любом случае, Samsung Biologics подготовит свою производственную линию, чтобы процесс пошёл сразу, как только поступят растворы вакцин. Одна из наиболее важных вещей в таком производстве — поддержание участков в чистоте. Samsung Electronics предоставит свою технологию очистки помещений.

Создатели Moderna выбрали Корею единственной страной для контрактного производства вакцины, не считая США и Европы.