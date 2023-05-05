Samsung намерилась догнать и перегнать лидера рынка полупроводников TSMC

Несмотря на устоявшуюся репутацию TSMC как ведущего мирового производителя контрактных чипов, Samsung считает, что сможет сократить технологический разрыв, представив в 2023 году транзисторы Gate All Around (GAA) с использованием 3-нанометрового технологического процесса.

В своей презентации в Корейском институте науки и технологий Сиён Чой, президент контрактного производства Samsung, заявил, что в настоящее время TSMC значительно опережает Samsung в производстве чипов. Однако, по его мнению, Samsung сможет догнать и превзойти TSMC через пять лет благодаря использованию технологии GAA.

Чой подчеркнул, что число клиентов Samsung по контрактному производству чипов продолжает расти.