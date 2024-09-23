Samsung нарушила патент на беспроводную зарядку

Решение было вынесено по иску, поданному Mojo Mobility в 2022 году, в результате неудачных лицензионных переговоров, которые состоялись в 2013 году. Несмотря на срыв переговоров, Samsung продолжила внедрять запатентованную Mojo технологию в свои устройства Galaxy, включая телефоны, смарт-часы и наушники, без получения лицензии.

Окружной суд США по Восточному округу штата Техас постановил, что нарушение со стороны Samsung было преднамеренным, что может привести к увеличению суммы ущерба в три раза. Первоначально суд присяжных присудил 67,5 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба и установил периодический роялти в размере 1,50 доллара за каждый проданный телефон Galaxy с нарушенной технологией. Однако из-за путаницы в структуре роялти в ходе судебного разбирательства судья назначил новое судебное разбирательство для повторной оценки ущерба.