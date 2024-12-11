Samsung нарушила три патента и осталась должна $118 млн

Netlist обвинила Samsung в том, что она без разрешения использовала ее запатентованные технологии, повышающие энергоэффективность и ускоряющие обработку данных. Samsung утверждала, что патенты недействительны, и обвиняла Netlist в том, что та не предложила справедливых условий лицензирования технологии, необходимой для отраслевых стандартов.

Присяжные также установили, что Samsung умышленно нарушила патенты Netlist и присудила вышеназванную сумму.