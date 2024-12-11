Samsung нарушила три патента и осталась должна $118 млн

Опубликовано 11 декабря 2024, 21:281 мин.
Samsung нарушила три патента и осталась должна $118 млнСуд присяжных присудил компании Netlist $118 млн в патентном споре с Samsung
Техасский суд присудило компании Netlist $118 млн в качестве компенсации ущерба, постановив, что Samsung нарушила три ее патента. Патенты № 7 619 912, 11 093 417 и 10 268 608 охватывают технологии, используемые в модулях памяти DDR4 RDIMM и LRDIMM компании Samsung. Эти продукты широко используются в серверах.
Netlist обвинила Samsung в том, что она без разрешения использовала ее запатентованные технологии, повышающие энергоэффективность и ускоряющие обработку данных. Samsung утверждала, что патенты недействительны, и обвиняла Netlist в том, что та не предложила справедливых условий лицензирования технологии, необходимой для отраслевых стандартов.
Присяжные также установили, что Samsung умышленно нарушила патенты Netlist и присудила вышеназванную сумму.