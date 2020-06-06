Samsung нашла способ повысить долговечность дисплеев со встроенными сканерами отпечатков пальцев

В документе Samsung поясняет, что сканер отпечатков пальцев может получать информацию об отпечатке, основываясь на излучении от дисплея. Свет излучается экраном и отражается от пальца, попадая на сенсор. Однако когда этот процесс многократно повторяется, он может ускорять «выгорание» дисплея, которое будет наблюдаться в области сканера отпечатков пальцев.

Предложенная Samsung технология может регулировать яркость этой области. Например, когда палец пользователя касается экрана, область начинает испускать свет с интенсивностью 300 люкс. Если информацию об отпечатке всё равно не получается собрать, дисплей продолжит увеличивать показатель до тех пор, пока данные не будут получены. Это позволит избежать многократных неуспешных попыток разблокировки.