Samsung научила пульт подзаряжаться от солнца и Wi-Fi роутеров

Если для подзарядки крупных устройств Wi-Fi роутеры подходят не очень хорошо, то для пульта мощности передачи хватает.

Первая версия Eco Remote дебютировала в прошлом году. Пульт поддерживал зарядку только от солнца. Samsung тогда заявляла, что благодаря устройству на солнечной энергии в следующие семь лет 99 млн мизинчиковых батареек будут сэкономлены.

Теперь Eco Remote получил ещё один способ зарядки. У него установлена маленькая антенна, способная улавливать Wi-Fi-радиосигналы на расстоянии до 40 метров. Это позволит сигналам не пропадать впустую, а пульту — заряжаться. То есть получится двойная польза.