Samsung научила смартфоны распознавать набор текста на несуществующей клавиатуре

Первое решение называется SelfieType. Оно использует фронтальную камеру смартфона и искусственный интеллект для преобразования движений пальцев в текст. То есть пользователь может просто имитировать набор на клавиатуре, а на устройстве появится текст.

Ещё один продукт называется Hyler. Это инструмент ввода, который может оцифровывать отмеченные отрывки текста на бумаге.

Samsung также покажет портативное устройство Becon, которое может просканировать кожу головы и предупредить выпадение волос. SunnySide — это осветительный прибор в форме окна, имитирующий солнечный свет. А Ultra V — новый датчик для носимых устройств, помогающий отслеживать объём ультрафиолетовых лучей, который попадает на кожу.

Кроме того, компания продемонстрирует на выставке работы внешних стартапов. Среди них гуманоидный робот PiBo, платформа для здоровья FITT, технология Vtouch для бесконтактного управления устройствами и приложение для группового чата Smoothy.