Samsung назвала четыре неочевидные функции носимых устройств Galaxy

Об этом Samsung рассказала в своём Newsroom. Первая функция, о которой пользователи могли не знать, — Smart Lock. Она позволяет настроить автоматическое снятие блокировки с устройства. Это значит, что в определённых условиях не нужно постоянно вводить пароль или сканировать отпечаток пальца. Со Smart Lock можно держать смартфон Galaxy разблокированным, когда он подключён к «умным» часам или находится рядом с пользователем.

Вторая функция — Buds Together. Она позволяет слушать одну и ту же песню на двух парах наушников Galaxy. Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на иконку Music Share («Делиться музыкой») на панели быстрого доступа смартфона, а затем выбрать наушники для передачи аудио.

Третья функция — Auto Switch — позволяет наушникам бесперебойно работать при переходе между устройствами. Например, когда пользователь смотрит фильм на планшете, а ему позвонят на смартфон, функция автоматически переключит соединение Bluetooth на телефон.

И четвёртая функция — Hand Wash («Мытье рук»). Она напоминает о необходимости мыть руки и ставит таймер на 25 секунд — необходимое для этой процедуры время.