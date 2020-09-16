Samsung не будет покупать топовые экраны у собственного подразделения Samsung Display

Первые QD-OLED панели Samsung Display будет поставлять китайским компаниям, а не головной южнокорейской. В частности, TCL получит новые дисплеи в первой половине 2021 года. Китайский производитель планирует представить первый 65-дюймовый телевизор с QD-OLED панелью на выставке IFA в сентябре следующего года. Стоит отметить, что TCL занимает второе место по продажам ТВ после, собственно, Samsung.

Отраслевые источники сообщили, что Samsung Electronics пока не намерена использовать дисплеи на квантовых точках. Это связано с тем, что такие панели, по сути, разновидность OLED-панелей, которые, по мнению компании, не подходят для производства больших телевизоров.