Samsung неудачно пошутила над памятью Стива Джобса

Наука и технологии
Сегодня в 18:02
Samsung неудачно пошутила над памятью Стива ДжобсаКажется неуместным писать такое об умершем человеке
Производители смартфонов часто подшучивают друг на другом в рекламе. Иногда это получается остроумно, иногда — не очень. На этот раз Samsung и вовсе перешла черту.
В описании к приложению iTest компания указала следующее: «Пользователи Samsung уникальны, и им нравится, чтобы их телефоны были уникальными. Ни один владелец водолазки не должен диктовать, как будет выглядеть ваш телефон».
Конечно же, Samsung под «владельцем водолазки» имела в виду Стива Джобса, основателя Apple. Он был, помимо прочего, известен тем, что не носил официальные костюмы, и предпочитал вместо этого чёрную водолазку и джинсы.
Стива Джобса нет с нами уже почти 10 лет, и упоминание его в таком ключе звучит как минимум странно. Как отметили журналисты, абсурдно и глупо ссылаться на человека, который давно умер и не может диктовать никаких правил.