Наука и технологии
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Samsung неудачно пошутила над памятью Стива Джобса

Кажется неуместным писать такое об умершем человеке
Производители смартфонов часто подшучивают друг на другом в рекламе. Иногда это получается остроумно, иногда — не очень. На этот раз Samsung и вовсе перешла черту.
Samsung неудачно пошутила над памятью Стива Джобса

В описании к приложению iTest компания указала следующее: «Пользователи Samsung уникальны, и им нравится, чтобы их телефоны были уникальными. Ни один владелец водолазки не должен диктовать, как будет выглядеть ваш телефон».

Samsung неудачно пошутила над памятью Стива Джобса

Конечно же, Samsung под «владельцем водолазки» имела в виду Стива Джобса, основателя Apple. Он был, помимо прочего, известен тем, что не носил официальные костюмы, и предпочитал вместо этого чёрную водолазку и джинсы.

Стива Джобса нет с нами уже почти 10 лет, и упоминание его в таком ключе звучит как минимум странно. Как отметили журналисты, абсурдно и глупо ссылаться на человека, который давно умер и не может диктовать никаких правил.