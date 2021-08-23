Samsung неудачно пошутила над памятью Стива Джобса

Конечно же, Samsung под «владельцем водолазки» имела в виду Стива Джобса, основателя Apple. Он был, помимо прочего, известен тем, что не носил официальные костюмы, и предпочитал вместо этого чёрную водолазку и джинсы.

Стива Джобса нет с нами уже почти 10 лет, и упоминание его в таком ключе звучит как минимум странно. Как отметили журналисты, абсурдно и глупо ссылаться на человека, который давно умер и не может диктовать никаких правил.