Samsung обошла Intel по выручке с производства чипов

То есть Samsung опередила даже Intel. Аналитики считают, что позиции южнокорейской компании не пошатнутся в ближайшем будущем. За второй квартал 2021 года Samsung заработала 22,74 трлн вон или около $19,7 млрд.

Intel же удерживала первое место на протяжении большей части последних трёх десятилетий, уступая южнокорейской компании только в 2017 и 2018 годах.

На прошлой неделе Samsung также представила финансовый отчёт, в котором рассказала, что во втором квартале общая операционная прибыль компании выросла на 54%. Samsung объяснила это более высокими, чем ожидалось, ценами на микросхемы DRAM и NAND.