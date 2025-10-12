Samsung обязали выплатить $445,5 млн за нарушение патентов

Опубликовано 12 октября 2025, 09:451 мин.
Samsung обязали выплатить $445,5 млн за нарушение патентовНа технологии связи
В США присяжные федерального суда в штате Техас постановили, что Samsung Electronics должна выплатить почти $445,5 миллиона компании Collision Communications за нарушение патентов, связанных с технологиями 4G, 5G и Wi-Fi.
По данным суда, ряд устройств Samsung — включая ноутбуки и смартфоны Galaxy — использовали технологии, защищённые четырьмя патентами Collision. Эти разработки касаются повышения эффективности работы беспроводных сетей.
Компания Collision из штата Нью-Гэмпшир подала в суд на Samsung ещё в 2023 году. В иске отмечалось, что патенты основаны на исследованиях, проведённых оборонным подрядчиком BAE Systems, которая при этом не участвует в деле.
Samsung отвергла обвинения, заявив, что патенты недействительны и не нарушались. Однако присяжные с этим не согласились.