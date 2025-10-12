Samsung обязали выплатить $445,5 млн за нарушение патентов

По данным суда, ряд устройств Samsung — включая ноутбуки и смартфоны Galaxy — использовали технологии, защищённые четырьмя патентами Collision. Эти разработки касаются повышения эффективности работы беспроводных сетей.

Компания Collision из штата Нью-Гэмпшир подала в суд на Samsung ещё в 2023 году. В иске отмечалось, что патенты основаны на исследованиях, проведённых оборонным подрядчиком BAE Systems, которая при этом не участвует в деле.

Samsung отвергла обвинения, заявив, что патенты недействительны и не нарушались. Однако присяжные с этим не согласились.