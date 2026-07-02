Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2026, 17:30
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Samsung официально подтвердила разработку умного кольца Galaxy Ring 2

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Samsung подтвердила, что работает над вторым поколением умного кольца Galaxy Ring. Об этом в интервью рассказал Хон Пак, глава подразделения Digital Health компании. Первое кольцо вышло в 2024 году.
Samsung официально подтвердила разработку умного кольца Galaxy Ring 2

© Samsung

Как пишут СМИ, новинка получит улучшенное время работы от батареи и более точные датчики для отслеживания здоровья. Кроме того, компания якобы намекнула, мол, Galaxy Ring 2 сможет подключаться не только к телефонам Samsung, но и к iPhone.

Когда именно ждать новинку, не сообщается. Но если верить инсайдам, релиз может состояться в начале 2027 года.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Кольцо
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#Samsung
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