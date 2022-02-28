Samsung официально «убила» Galaxy Note

По сути, Galaxy Note выйдет как Ultra, а именно как Samsung Galaxy S22 Ultra. Это и без того было понятно, но сейчас поступило подтверждение.

Samsung не выпускал устройств Galaxy Note с 2020 года. В последний раз вышли модели Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra.

Слияние продуктовых линеек Galaxy S и Galaxy Note было ожидаемо уже давно. Когда Samsung впервые выпустила Galaxy Note более десяти лет назад, он во многом превосходил другие модели, в частности по размеру экрана. Но со временем смартфоны с большим экраном стали отраслевым стандартом. В итоге единственным ключевым различием между Galaxy S и Galaxy Note стал стилус. Теперь он, впрочем, есть у S22 Ultra.