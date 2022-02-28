Samsung официально «убила» Galaxy Note

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Samsung официально «убила» Galaxy NoteПо большей части само название
Samsung официально отказалась от торговой марки Galaxy Note. Эту новость подтвердил глава компании по смартфонам.
По сути, Galaxy Note выйдет как Ultra, а именно как Samsung Galaxy S22 Ultra. Это и без того было понятно, но сейчас поступило подтверждение.
Samsung не выпускал устройств Galaxy Note с 2020 года. В последний раз вышли модели Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra.
Слияние продуктовых линеек Galaxy S и Galaxy Note было ожидаемо уже давно. Когда Samsung впервые выпустила Galaxy Note более десяти лет назад, он во многом превосходил другие модели, в частности по размеру экрана. Но со временем смартфоны с большим экраном стали отраслевым стандартом. В итоге единственным ключевым различием между Galaxy S и Galaxy Note стал стилус. Теперь он, впрочем, есть у S22 Ultra.
Источник: The Verge