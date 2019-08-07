Samsung оштрафует СМИ на полмиллиона рублей за новость о скидках в официальном магазине

Как пишет AKKet, 18 июля 2019 года владельцы ресурса получили заказное письмо от компании «Самсунг Электроникс Ко., Лтд» с досудебной претензией. В ней было сказано, что обладатель доменного имени AKKet.com «осуществляет реализацию продукции и услуг незаконно используя при этом обозначение «SAMSUNG» сходное до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за обладателем исключительного права». Также компания отметила, что если 500 тысяч рублей не будут переведены в срок 10 дней с момента получения претензии, Samsung может обратиться за возбуждением уголовного дела.

Согласно информации AKKet, компания уже неоднократно обращалась в суд по данному поводу, но повесток владелец сайта не получал.

Поводом для претензии стала страница с новостью «Официальный магазин Samsung предлагает купить Galaxy S9 в России за 19 990 рублей». Samsung также просит суд обязать регистратора доменных имён снять с делегирования доменное имя akket.com, пока «нарушение» не будет устранено. Попытки AKKet обговорить ситуацию с компанией не завершились успехом.

Стоит отметить, что вся информация по данному спору была взята с сайта AKKet.com. Альтернативной точки зрения пока нигде найти на удаётся.