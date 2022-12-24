Samsung осталась без заказа: Tesla выбрала TSMC для изготовления чипов

Новые чипы будут использоваться для будущего беспилотного оборудования Tesla, а серийное производство начнётся в 2024 году на новом заводе TSMC в Аризоне. Ожидается, что этот же завод также будет производить 3-нм чипы в 2026 году и поставлять их Apple.

Журналисты отмечают, что в результате сделки разрыв между конкурентами — Samsung и TSMC — будет увеличиваться. Кроме того, корейская компания недавно потеряла Qualcomm в качестве клиента для своих флагманских чипсетов.