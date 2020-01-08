Samsung отчиталась о потери прибыли со смартфонов

Проблема в том, что в 2019 году рынок чипов пережил небольшое снижение, а в премиальном сегменте смартфонов наметилась здоровая конкуренция. Тем не менее, аналитики не считают получившиеся показатели пугающими, так как компания ожидала падение.

Samsung Electronics прогнозировала 7,1 трлн вон (или примерно $6,1 млрд) прибыли в период с октября по декабрь 2019 года. В сравнении с размером прибыли за аналогичный период предыдущего года показатель должен был снизиться на 34,2%. Но в реальности разрыв оказался не таким большим.

Аналитики считают, что в 2020 показатели Samsung улучшатся. Этому во многом поспособствует распространение 5G-смартфонов.