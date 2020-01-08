Наука и технологии
Сегодня 19:08
Samsung отчиталась о потери прибыли со смартфонов
Но это был ожидаемый результат
Согласно новому финансовому отчёту, операционная прибыль Samsung Electronics снизилась на 33% в четвёртом квартале 2019 года. Это значит, что крупнейший производитель смартфонов и чипов памяти в мире столкнулся с падением прибыли в обеих категориях.
Проблема в том, что в 2019 году рынок чипов пережил небольшое снижение, а в премиальном сегменте смартфонов наметилась здоровая конкуренция. Тем не менее, аналитики не считают получившиеся показатели пугающими, так как компания ожидала падение.
Samsung Electronics прогнозировала 7,1 трлн вон (или примерно $6,1 млрд) прибыли в период с октября по декабрь 2019 года. В сравнении с размером прибыли за аналогичный период предыдущего года показатель должен был снизиться на 34,2%. Но в реальности разрыв оказался не таким большим.
Аналитики считают, что в 2020 показатели Samsung улучшатся. Этому во многом поспособствует распространение 5G-смартфонов.