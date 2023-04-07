Samsung отчиталась об «ужасном» финансовом годе

Заработок у южнокорейского технологического гиганта может показаться обывателю немаленьким: операционная прибыль оценивается в 600 млрд вон (около 456 млн долларов). Однако это самый низкий показатель за 14 лет. В прошлом году, например, Samsung заработала 14,12 трлн корейских вон (около 10,7 млрд долларов).

В результате компания заявила, что сокращает производство чипов памяти до «значительного уровня», чтобы справиться с избыточным предложением.