Samsung отчиталась об «ужасном» финансовом годе

12:50, 07 апреля 2023
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Samsung отчиталась об «ужасном» финансовом годеВсё из-за падения спроса на чипы
По предварительным оценкам, Samsung Electronics переживает очередной неудачный квартал. Так, квартальная операционная прибыль компании снизилась на 96% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Фото: Unsplash
Заработок у южнокорейского технологического гиганта может показаться обывателю немаленьким: операционная прибыль оценивается в 600 млрд вон (около 456 млн долларов). Однако это самый низкий показатель за 14 лет. В прошлом году, например, Samsung заработала 14,12 трлн корейских вон (около 10,7 млрд долларов).
В результате компания заявила, что сокращает производство чипов памяти до «значительного уровня», чтобы справиться с избыточным предложением.