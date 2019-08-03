Samsung патентует сворачивающийся в трубочку карманный телевизор

Сообщается, что патентную заявку Samsung подала ещё в 2017 году. Это уже четвёртый подобный патент компании за последние несколько лет. Идея разработки гибкого дисплея в мини-телевизоре принадлежит подразделению Samsung Display.

Судя по схеме устройства, вся аппаратная начинка будет находиться в трубке у основания. Из неё будет вытягиваться дисплей. В свёрнутом состоянии это должно быть весьма компактное устройство.

Напомним, однако, что продажи первого складного смартфона Samsung так и не начались. Во время тестов у него обнаружились дефекты конструкции.