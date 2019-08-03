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Samsung патентует сворачивающийся в трубочку карманный телевизор

А мы всё ещё ждём Galaxy Fold
В январе LG Electronics представила первый в мире OLED-телевизор, который сворачивается в рулон. Насколько надёжна эта технология в быту, пока не ясно, но производители, видимо, не желают отставать в конкурентной гонке. Вот и у Samsung нашли патент, в котором описан карманный телевизор с дисплеем, сворачивающимся в трубочку.

Сообщается, что патентную заявку Samsung подала ещё в 2017 году. Это уже четвёртый подобный патент компании за последние несколько лет. Идея разработки гибкого дисплея в мини-телевизоре принадлежит подразделению Samsung Display.

Судя по схеме устройства, вся аппаратная начинка будет находиться в трубке у основания. Из неё будет вытягиваться дисплей. В свёрнутом состоянии это должно быть весьма компактное устройство.

Напомним, однако, что продажи первого складного смартфона Samsung так и не начались. Во время тестов у него обнаружились дефекты конструкции.

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