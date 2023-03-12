Samsung переманила к себе бывшего менеджера крупнейшего производителя чипов TSMC

Линь Цзюнь-чэн возглавит команду Samsung Advanced Packaging Team, входящую в подразделение Device Solutions, которое играет важную роль в разработке чипов. Он работал над технологией 3D-упаковки чипов в TSMC.

Несмотря на то, что чипсеты Samsung Exynos для смартфонов довольно эффективны, они часто подвергаются критике. Не исключено, что привлечение Линь Цзюнь-чэна позволит изменить ситуацию.