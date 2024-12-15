Samsung переместила 2000 инженеров ради решения проблем с производством

Корейские СМИ предполагают, что перестановки возглавил Янг-Хьюн Чжун, глава подразделения Samsung Device Solutions. Перестановки направлены на повышение производительности шестого поколения 10-нм DRAM и конкурентоспособности HBM.

Samsung столкнулась с трудностями в обеспечении соответствия стандартам Nvidia HBM3E, что исключило ее из цепочки поставок Nvidia. Аналитики связывают проблемы с тем, что Samsung использует технологию NCF, в то время как конкуренты, такие как SK Hynix, применяют более современные методы, например MR-MUF. Согласно отчетам, уровень выхода HBM3 у Samsung составляет 10−20%, что значительно уступает 60−70% у SK Hynix.