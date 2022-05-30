Samsung перестанет выпускать ЖК-дисплеи для телевизоров, мониторов и смартфонов

Сообщается, что Samsung Display сосредоточится на производстве панелей OLED и QD (с квантовыми точками). Всех сотрудников, которые были задействованы в производстве ЖК-панелей переведут в бизнес QD.

Ранее отчёты Display Supply Chain Consultants показали, что цена ЖК-дисплея сейчас составляет 36,6% от цены, которая фиксировалась в январе 2014 года. В немалой степени это связано с тем, что такие производители, как BOE из Китая и AU Optronics из Тайваня, предложили клиентам более низкие цены.

Изначально Samsung планировала закрыть потерявший свою рентабельность бизнес ЖК-дисплеев в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 и растущей потребности в доступных устройствах для домашних развлечений компания решила отложить этот важный шаг.