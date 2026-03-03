Samsung переведет заводы в «умные фабрики» с ИИ и человекоподобными роботами

Ключевую роль сыграют ИИ-агенты — технология, способная не только анализировать данные, но и самостоятельно планировать действия для достижения конкретных целей, пишут СМИ.

Компания планирует расширять использование промышленных роботов. Их разделят на три типа: роботы для управления производственными линиями, роботы для перевозки материалов и роботы для сборки техники. Отдельное внимание уделяется человекоподобным моделям, которые смогут выполнять «более сложные задачи».

Одним из таких решений может стать робот RB-Y1 от Rainbow Robotics, в которой Samsung увеличила свою долю.