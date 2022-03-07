Samsung подтвердила кражу хакерами кода смартфонов Galaxy

Ответственность за взлом взяла на себя хакерская организация Lapsus$. Эта же группа недавно взломала NVIDIA. Предполагается, что хакеры украли у Samsung около 200 ГБ данных, включая исходный код, используемый Samsung для функций шифрования и биометрической разблокировки на устройствах Galaxy.

Сама южнокорейская компания утверждает, что никакие личные данные сотрудников или клиентов, не были украдены. «В настоящее время мы не ожидаем какого-либо воздействия на наш бизнес или клиентов. Мы приняли меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем и продолжим бесперебойно обслуживать наших клиентов», — сказали в Samsung.