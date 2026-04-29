Samsung подтвердила «незамысловатое» название своих умных очков

Опубликовано 29 апреля 2026, 15:231 мин.
Samsung подтвердила «незамысловатое» название своих умных очковПопробуйте догадаться
Samsung «подтвердила» название своих будущих умных очков. Galaxy Glasses получили имя благодаря обновлению приложения Nearby Device Scanning. Оно используется на смартфонах и планшетах Galaxy для поиска и подключения устройств поблизости.
В описании обновления появилось упоминание функции быстрого подключения очков и отображения их заряда. Хотя в тексте обновления слово «Galaxy» не указано, сомневаться в такой приписке нет смысла. Это стандартный для компании брендинг.
По слухам, новые очки могут представить на презентации Unpacked в июле.
СМИ пишут, что устройство получит камеру на 12 мегапикселей, аккумулятор на 155 мА·ч и будет работать на процессоре Snapdragon AR1. Вероятно, встроенного экрана не будет.