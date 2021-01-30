Samsung подтвердила разработку дисплея-рулона

Старший вице-президент Samsung Display выступил после публикации финансового отчёта компании и заявил, что первые дисплеи-рулоны и слайдеры появятся уже в этом году. Скорее всего, они дебютируют в мобильных устройствах, но официально это не было подтверждено.

Также мы должны увидеть, как Samsung Display внедряет новые технологии в уже существующие гибкие дисплеи. Компания будет работать над такими характеристиками, как переменная частота обновления дисплея и низкое энергопотребление. К сожалению, пока неизвестно, какие нововведения появятся в грядущих смартфонах Galaxy Z Flip3 и Galaxy Fold3.