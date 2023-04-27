Samsung показал худшую выручку за последние 14 лет: подвели оперативной памяти

Операционная прибыль южнокорейской компании составила $478,6 млн, что на 95% меньше, чем в прошлом году. Компания утверждает, что неопределенность в макроэкономической среде замедлила потребительские расходы, слабый спрос на оперативную память также внес свой вклад.

Тем не менее, Samsung оптимистично полагает, что до конца 2023 года спрос на оперативную память будет постепенно восстанавливаться, что должно помочь компании.

Что касается NAND, несмотря на низкий спрос, подразделение памяти «активно реагировало на тенденции перехода к высокой плотности во всех сферах применения», таких как eStorage объемом 512 ГБ и выше для крупных мобильных клиентов и клиентские SSD объемом 1 ТБ и выше для OEM-производителей ПК, сообщает компания. В результате рост объемов превысил предыдущий прогноз.