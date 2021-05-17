Наука и технологии
Сегодня в 17:42
Samsung показала новые типы гибких экранов
Пока это не коммерческие устройства
В преддверии выставки Society for Information Display (SID) Samsung Display показала новые типы гибких экранов. Среди них дисплей, который изгибается буквой «S».
S-образный экран складывается в двух местах. В разложенном состоянии диагональ его экрана составляет 7,2 дюйма. Если хочется площадь работы поменьше, можно использовать один из вариантов складывания. Фронтальные камеры в таком смартфоне расположены сбоку.
Samsung
Также Samsung продемонстрировала устройство-слайдер. Оно оснащается дисплеем, который можно расширить горизонтально. В стандартном состоянии аппарат выглядит как самый обычный смартфон. Если нажать на специальную кнопку, экран станет шире на несколько миллиметров.
Samsung
Ещё Samsung показала 17-дюймовый гибкий дисплей, который складывается как книжка и напоминает Microsoft Surface Neo. И наконец компания похвасталась почти безрамочным ноутбуком.