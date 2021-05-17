Samsung показала новые типы гибких экранов

Также Samsung продемонстрировала устройство-слайдер. Оно оснащается дисплеем, который можно расширить горизонтально. В стандартном состоянии аппарат выглядит как самый обычный смартфон. Если нажать на специальную кнопку, экран станет шире на несколько миллиметров.