Samsung показала свою версию будущего человечества

Об этом компания рассказала на презентации доклада «Samsung KX50: будущее в центре внимания» в Лондоне. Составить прогноз Samsung помогали шесть ведущих учёных и футурологов Великобритании.
В области транспорта прогноз таков: будут созданы подводные супертрассы, которые позволят путешествовать из Великобритании в материковую Европу и Скандинавию менее чем за час; будут повсеместно распространены воздушные такси и автобусы; люди будут преодолевать огромные расстояния между городами на ракетах в ближнем космосе.
Samsung
В здравоохранении станут привычным делом виртуальные спутники, которые будут подсказывать людям, как оставаться в форме. Не перестанет развиваться 3D-печать органов. Основным источником белка для человека станут насекомые. Бургер из кузнечика — каково?
Также эксперты предсказали погружение в виртуальную реальность и отдых в космических отелях на орбите Луны.
Samsung
«Следующие 50 лет принесут самые масштабные за все время технологические изменения и инновации для работы и отдыха», — считают футурологи.