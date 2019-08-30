Samsung показала свою версию будущего человечества

Об этом компания рассказала на презентации доклада «Samsung KX50: будущее в центре внимания» в Лондоне. Составить прогноз Samsung помогали шесть ведущих учёных и футурологов Великобритании.

В области транспорта прогноз таков: будут созданы подводные супертрассы, которые позволят путешествовать из Великобритании в материковую Европу и Скандинавию менее чем за час; будут повсеместно распространены воздушные такси и автобусы; люди будут преодолевать огромные расстояния между городами на ракетах в ближнем космосе.