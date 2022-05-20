Samsung покажет Байдену свои передовые 3-нм чипы

Сообщается, что там будет присутствовать вице-председатель Samsung Electronics Ли Джэ Ён, который предложит президенту США личную экскурсию по огромному комплексу Пхёнтхэк. Ожидается, что Samsung Foundry продемонстрирует Джо Байдену свои будущие 3-нм чипы.

Ранее компания Samsung говорила, что начнёт массовое производство 3-нм чипов в течение следующих нескольких месяцев. Сообщается, что такие полупроводниковые схемы будут на 35% меньше по размеру и предложат на 30% более высокую производительность, чем 5-нм чипы. Также они могут обеспечить снижение энергопотребления до 50%.