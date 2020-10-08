Наука и технологии
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Samsung получила крупнейшую прибыль с 2018 года благодаря проблемам Huawei
У южнокорейской компании выросли продажи смартфонов и чипов памяти
Компания Samsung Electronics поделилась финансовыми результатами третьего квартала 2020 года. Как оказалось, за этот период операционная прибыль корпорации выросла на 58% и стала самой высокой с 2018 года. Одна из причин тому — проблемы Huawei из-за санкций США.
Операционная прибыль Samsung в третьем квартале 2020 года составила 12,3 трлн вон ($10,6 млрд). В компании ожидали меньшие показатели. Что касается общей выручки, то она за указанный период увеличилась на 6%.
Аналитики считают, что Samsung добилась таких хороших показателей за счёт роста продаж смартфонов и роста доходов от продажи чипов памяти. Удача в обоих этих направлениях может быть связана с санкциями США против Huawei, из-за которых продажи смартфонов китайского производителя снизились. Помимо этого, Huawei закупила много чипов у Samsung перед тем, как в силу вступил запрет на продажу компонентов китайцам.