Samsung поместила сканер отпечатков пальцев прямо на банковскую карту

Наука и технологии
Сегодня в 12:59
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Samsung поместила сканер отпечатков пальцев прямо на банковскую картуЭто повышает безопасность её использования
Компания Samsung представила первый в отрасли универсальный сканер отпечатков пальцев для платёжных карт. Это позволит выпускать защищённые карты.
В устройстве S3B512C есть сам сканер, элемент для обеспечения безопасности и вычислительный модуль. Таким образом, новый чип может считывать отпечаток пальца с помощью биометрического датчика, сохранять и аутентифицировать его с помощью защищённого от несанкционированного доступа Secure Element, а также анализировать и обрабатывать данные с помощью процессора.
Сообщается, что банковские карты, использующие новую технологию Samsung, позволят совершать платежи быстрее и безопаснее. Чипсет даже поддерживает технологию защиты от спуфинга, которая отклоняет попытки использования карты с помощью поддельных отпечатков пальцев.
Когда станут широко доступны карты с S3B512C, пока неясно.
Источник: Sammobile