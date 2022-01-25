Samsung поместила сканер отпечатков пальцев прямо на банковскую карту

В устройстве S3B512C есть сам сканер, элемент для обеспечения безопасности и вычислительный модуль. Таким образом, новый чип может считывать отпечаток пальца с помощью биометрического датчика, сохранять и аутентифицировать его с помощью защищённого от несанкционированного доступа Secure Element, а также анализировать и обрабатывать данные с помощью процессора.

Сообщается, что банковские карты, использующие новую технологию Samsung, позволят совершать платежи быстрее и безопаснее. Чипсет даже поддерживает технологию защиты от спуфинга, которая отклоняет попытки использования карты с помощью поддельных отпечатков пальцев.

Когда станут широко доступны карты с S3B512C, пока неясно.