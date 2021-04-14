Samsung пообещала представить самый мощный Galaxy

Объявление Samsung вышло не слишком информативным. Однако можно предположить, что под «самым мощным Galaxy» компания имеет в виду ноутбук Galaxy Book. Данную линейку действительно стоит обновить. В последний раз это было в 2019 году. То есть актуальные Galaxy Book оснащаются процессорами Intel 10-го поколения. Новые же Galaxy Book могут получить чипы Tiger Lake 11-го поколения.

Кроме того, уже давно ходят слухи о разработке ноутбуков Galaxy Book Pro с OLED-экранами от 13,3 до 15,6 дюйма, поддержкой стилуса S Pen и даже 5G.