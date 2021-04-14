Наука и технологии
Сегодня в 14:33
Samsung пообещала представить самый мощный Galaxy
Скорее всего, это ноутбук
Samsung анонсировала новое мероприятие Galaxy Unpacked 28 апреля. На нём компания обещает представить «самое мощное Galaxy» устройство.
Объявление Samsung вышло не слишком информативным. Однако можно предположить, что под «самым мощным Galaxy» компания имеет в виду ноутбук Galaxy Book. Данную линейку действительно стоит обновить. В последний раз это было в 2019 году. То есть актуальные Galaxy Book оснащаются процессорами Intel 10-го поколения. Новые же Galaxy Book могут получить чипы Tiger Lake 11-го поколения.
Кроме того, уже давно ходят слухи о разработке ноутбуков Galaxy Book Pro с OLED-экранами от 13,3 до 15,6 дюйма, поддержкой стилуса S Pen и даже 5G.