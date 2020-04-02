Samsung пообещала снабдить смартфонами пациентов с коронавирусом

Пост посвящён мерам, которые Samsung принимает в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Компания рассказала, что создала региональные группы реагирования по всему миру, чтобы обеспечить своих сотрудников ресурсами и информацией, касающейся коронавируса. С января Samsung уже пожертвовала $29 млн государствам и сообществам, которые больше всего пострадали от COVID-19.

Компания также сообщила, что безвозмездно передаёт смартфоны пациентам на карантине, чтобы они могли оставаться на связи со своими родственниками и друзьями. Кроме того, Samsung жертвует очистители воздуха и другие необходимые приборы в больницы и работает с другими компаниями в Корее для массового производства медицинских масок.