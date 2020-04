Samsung пообещала $20 тысяч за лучшую идею повторного использования коробки от телевизора

Для проведения кампании Samsung объединилась с британским журналом Dezeen. Конкурс является международным, то есть участвовать в нём могут и россияне. Авторы самых необычных и практичных идей получат $20 тысяч, также их проекты будут использованы при разработке упаковки интерьерных телевизоров Samsung.

Участники конкурса должны создать мебель или аксессуары из картонных коробок, используя только подручные средства. Необязательно применять упаковку из-под телевизоров Samsung — подойдёт любая. Однако проекты, которые войдут в шорт-лист, будут создаваться с использованием коробок из-под телевизоров The Serif, The Frame или The Sero. Поэтому следует подобрать картон, который можно сложить подобным образом.