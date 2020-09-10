Samsung попросила США не лишать её возможности продавать дисплеи Huawei

Источники сообщили журналистам, что Samsung очень не хочет терять право на поставки компонентов компании Huawei. К сожалению, факт подачи заявки ещё не значит, что она будет одобрена, и южнокорейская компания своё право получит.

Напомним, со следующей недели вступают в силу новые правила, введённые администрацией президента США Дональда Трампа. По ним Huawei станет сложнее покупать компоненты, созданные с использованием американских технологий. Поставщикам придётся пытаться получить специальную лицензию от правительства.