Наука и технологии
Сегодня 16:16
Samsung попросила США не лишать её возможности продавать дисплеи Huawei
Подала заявку на лицензию
На днях стало известно, что Samsung вскоре лишится права продавать свои дисплеи и другие компоненты китайской компании Huawei из-за санкций США. Теперь СМИ пишут, что подразделение Samsung Display подало заявку на получение экспортной лицензии США, чтобы продолжать поставки продукции партнёру.
Источники сообщили журналистам, что Samsung очень не хочет терять право на поставки компонентов компании Huawei. К сожалению, факт подачи заявки ещё не значит, что она будет одобрена, и южнокорейская компания своё право получит.
Напомним, со следующей недели вступают в силу новые правила, введённые администрацией президента США Дональда Трампа. По ним Huawei станет сложнее покупать компоненты, созданные с использованием американских технологий. Поставщикам придётся пытаться получить специальную лицензию от правительства.