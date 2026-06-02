Samsung порадует этим летом релизом трех умных часов

В коде нашли три кодовых имени: Fresh 9, Wise 9 и Project X2. По «логике прошлых лет», это, скорее всего, Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Classic и второе поколение Galaxy Watch Ultra.

По начинке: у Watch 9 и 9 Classic ожидается прошлогодний чип Exynos W1000. А вот Ultra 2, по слухам, получит новый процессор Snapdragon Wear Elite.

Также в коде нашли намёк на функцию «поднять руку — и говорить с ассистентом» (без голосовой команды то есть). Раньше такая возможность была только у Pixel Watch 4.

Официального анонса пока нет.