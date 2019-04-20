Samsung потеряла первое место по продажам смартфонов

Компания Consumer Intelligence Research Partners провела исследование и выяснила, что за первый квартал 2019 года Apple смогла продать больше смартфонов в США, чем Samsung. Доля продаж компании из Купертино составила 36% — против 34% у южнокорейского гиганта. На третьем и четвёртом месте по продажам разместились LG и Motorola, с 11% и 10% соответственно.

Скорее всего, на расстановку сил повлияла недавняя презентация Apple и слухи о новых устройствах компании. Интересно, что глобальные продажи iPhone при этом немного сократились. Журналисты полагают, что дело в торговой войне между США и Китаем.