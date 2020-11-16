Samsung потратила рекордную сумму на новые разработки для отрыва от конкурентов

За первые три квартала года инвестиции достигли $14,3 млрд — это на $541 млн больше, чем было за тот же период в 2019 году.

Издание Sammobile отмечает, что только в третьем квартале 2020 Samsung добавила почти 5000 патентов в своё портфолио в Южной Корее. В США за те же три месяца был зарегистрирован ещё 6321 патент.

Samsung также продолжает нанимать новых сотрудников. В конце сентября компания установила рекорд по количеству работников — 108 998 человек.

Samsung вкладывает большие деньги в разработку, очевидно, чтобы обойти конкурентов.