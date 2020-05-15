Samsung предложила в подарок при покупке смартфонов беспроводные наушники стоимостью в 8000 рублей

Речь идёт о наушниках Galaxy Buds. Их можно получить в подарок при покупке смартфона Galaxy S10. Если же покупатель приобретает телефоны серии A, то может рассчитывать на бесплатные Powerbank или проводную гарнитуру. Кроме того, в подарок при покупке Galaxy S20 и Note10 дают носимое устройство Galaxy Watch Active.

Согласно пресс-релизу компании, в акции также участвуют телевизоры моделей QLED, The Serif и The Frame этого года. А за их покупку можно получить второй телевизоров или саундбар.

Кроме того, при покупке холодильника или стиральной машины до 25 мая 2020 года можно получить в подарок микроволновую печь.