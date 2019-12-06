Samsung предрекли большие потери из-за разрыва сотрудничества с Huawei

Сообщается, что на сегодня крупнейшими клиентами южнокорейского гиганта являются Apple, Best Buy, Deutsche Telekom, Verizon и Huawei. Последний покупает у Samsung микросхемы памяти (DRAM and NAND). Эти чипы китайцы ставят в сотни миллионов устройств.

К сожалению, скоро Samsung может лишиться заказов. Дело в том, что китайское правительство объявило о новой инициативе по стимулированию бизнеса страны, по которой компании должны будут минимизировать зависимость от импортных компонентов. Инициатива рассчитана на пять лет.

То есть вероятен исход, что через каких-то пять лет Huawei перестанет быть крупнейшим клиентом Samsung.