Samsung представила самый мощный процессор для смартфонов

Samsung называет Exynos 2100 самым передовым мобильным процессором компании. По словам представителей Samsung, платформа предлагает максимальную производительность. Ранее в бенчмарке Geekbench Exynos 2100 не уступил по одноядерной производительности Snapdragon 888 и даже обогнал процессор Qualcomm в многопоточном тесте.

Samsung рассказала, что благодаря 5-нм техпроцессу энергопотребление Exynos 2100 снижено на 20%, а общая производительность может быть повышена на 10% по сравнению с предыдущим поколением. CPU состоит из восьми ядер: мощного Cortex-X1 (2,9 ГГц), трёх высокопроизводительных Cortex-A78 и четырёх энергоэффективных Cortex-A55.

Графический чип в Exynos 2100 на 40% производительнее, чем было раньше. Что касается возможностей искусственного интеллекта, то процессор может выполнять до 26 триллионов операций в секунду (TOPS). Интересно также то, что Exynos 2100 поддерживает разрешение камеры до 200 Мп.

Процессор уже поступил в серийное производство. Скорее всего, дебютирует в смартфонах серии Galaxy S21.