Samsung при поддержке Билла Гейтса создала «революционный» унитаз

Работа над унитазом началась в 2019 году. Недавно специалисты завершили разработку основных технологий, а также создали прототип, который был протестирован.

В частности, Samsung разработала технологии, связанные с термообработкой и биообработкой для уничтожения патогенов из человеческих экскрементов. Это делает отходы безопасными для окружающей среды. Благодаря новой системе очищенная вода может снова входить в полный цикл использоваться, твёрдые отходы высушиваются и сжигаются в золу, а жидкие отходы проходят процесс биологической очистки.

Samsung предоставит лицензии на патенты, связанные с этим проектом, партнёрам в развивающихся странах, когда проект будет запущен в коммерческую эксплуатацию.