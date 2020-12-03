Наука и технологии
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Samsung придумала беспроводную зарядку в виде кольца, которое питается от человека
От его движений и тепла
В сети опубликовали патент Samsung, в котором описан любопытный небольшой девайс. Это беспроводная зарядка для смартфона, которая представляет собой кольцо. Что самое интересное, это кольцо питается от человека.
То есть у устройства нет аккумулятора, как мы привыкли. Вместо этого оно оснащено магнитным диском, который приходит в движение вслед за движениями руки и создаёт электричество. Также у девайса есть крошечный генератор. Ещё любопытнее, что он использует не только кинетическую энергию движений, но и может трансформировать в электричество тепло тела.
Надо отметить, что небольшая батарея тут всё же есть — для хранения сгенерированного электричества. Главное преимущества такой беспроводной зарядки пожалуй в том, что это именно кольцо. Если обратить внимание на то, как вы держите телефон, можно заметить, что та часть пальца, где носится кольцо, как раз соприкасается с крышкой напротив катушки.