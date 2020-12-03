Samsung придумала беспроводную зарядку в виде кольца, которое питается от человека

То есть у устройства нет аккумулятора, как мы привыкли. Вместо этого оно оснащено магнитным диском, который приходит в движение вслед за движениями руки и создаёт электричество. Также у девайса есть крошечный генератор. Ещё любопытнее, что он использует не только кинетическую энергию движений, но и может трансформировать в электричество тепло тела.

Надо отметить, что небольшая батарея тут всё же есть — для хранения сгенерированного электричества. Главное преимущества такой беспроводной зарядки пожалуй в том, что это именно кольцо. Если обратить внимание на то, как вы держите телефон, можно заметить, что та часть пальца, где носится кольцо, как раз соприкасается с крышкой напротив катушки.