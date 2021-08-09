Samsung придумала смартфон с «плавающей» камерой

В патенте компании описана система камер, которая выглядит вполне стандартно, расположена горизонтально на задней панели смартфона. Однако камеры в этом массиве могут двигаться, формируя треугольник. Основной датчик находится посередине и может спускаться вниз от оригинальной позиции. В то же самое время ультраширик и телефото камеры двигаются в левую и правую стороны.

У каждого модуля камеры есть два отверстия, и у каждого из них своя апертура. В теории, смена позиции модулей может менять апертуру камер. Когда массив в форме треугольника, каждая камера установлена на минимальную диафрагму.