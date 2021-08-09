Samsung придумала смартфон с «плавающей» камерой

Наука и технологии
Сегодня в 12:24
Samsung придумала смартфон с «плавающей» камеройЭто может улучшить качество ночных фото
Samsung работает над новой подвижной камерой для смартфонов, которая будет поддерживать переменную диафрагму.
В патенте компании описана система камер, которая выглядит вполне стандартно, расположена горизонтально на задней панели смартфона. Однако камеры в этом массиве могут двигаться, формируя треугольник. Основной датчик находится посередине и может спускаться вниз от оригинальной позиции. В то же самое время ультраширик и телефото камеры двигаются в левую и правую стороны.
У каждого модуля камеры есть два отверстия, и у каждого из них своя апертура. В теории, смена позиции модулей может менять апертуру камер. Когда массив в форме треугольника, каждая камера установлена на минимальную диафрагму.
Зачем это всё нужно? Большая апертура позволяет датчику захватит больше света, а значит качество фотографий при слабом освещении может быть лучше.