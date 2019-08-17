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Samsung признал бесперспективность IPS-дисплеев в смартфонах и телевизорах

В ближайшее время компания может закрыть производство дешевого типа дисплеев
Подразделение Samsung, отвечающее за разработку дисплеев, выступило с официальным заявлением, что Samsung Display на полном серьезе рассматривает возможность сворачивания одной из производственных линий, занимающуюся производством LCD-дисплеев для смартфонов и телевизоров. Связано это с нерентабельностью продолжения разработки такого типа дисплеев для компании.

Так, сейчас компания уже занимается внесением коррективов в предполагаемые объемы производства. Финальное решение о приостановке линии пока не принято, но если производство IPS-дисплеев не станет прибыльным в ближайшие месяцы, то вероятнее всего компания начнет процесс закрытия одной из линий производства.

По словам экспертов, на рынке производства дисплеев конкуренция в первую очередь растет в связи с появлением множества китайских производителей IPS-дисплеев. При этом гаджеты все чаще оснащаются экранами, созданным по технологии OLED. По этой же причине в свое время другой гигант перешел с производства IPS-дисплеев на производство OLED-панелей. Речь идет о LG Display.

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