Samsung признал бесперспективность IPS-дисплеев в смартфонах и телевизорах

Так, сейчас компания уже занимается внесением коррективов в предполагаемые объемы производства. Финальное решение о приостановке линии пока не принято, но если производство IPS-дисплеев не станет прибыльным в ближайшие месяцы, то вероятнее всего компания начнет процесс закрытия одной из линий производства.

По словам экспертов, на рынке производства дисплеев конкуренция в первую очередь растет в связи с появлением множества китайских производителей IPS-дисплеев. При этом гаджеты все чаще оснащаются экранами, созданным по технологии OLED. По этой же причине в свое время другой гигант перешел с производства IPS-дисплеев на производство OLED-панелей. Речь идет о LG Display.