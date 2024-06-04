Samsung призналась, что представит умное кольцо Galaxy Ring уже в августе

Подготовка к запуску включает юридические консультации для предотвращения возможных исков со стороны компании Oura, известного производителя умных колец, которая ранее подавала иски на конкурентов за нарушение патентов.

Компания Oura, разработавшая Gen 3 Oura Ring, имеет значительное количество патентов и регулярно судится с новыми конкурентами, обвиняя их в нарушении своих интеллектуальных прав.

Среди потенциальных конфликтов могут быть включены использование батарей, индикаторов фитнес-целей и различных датчиков здоровья.

Согласно отчету Bloomberg Law, Samsung консультируется с окружным судом США в Калифорнии, чтобы убедиться, что Galaxy Ring не нарушает патенты Oura.

В документах также указано, что производство кольца начнется в середине июня, а продажи в США стартуют примерно в августе.