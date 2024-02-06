Samsung раскрыла сроки выхода умного кольца Galaxy Ring

Несмотря на то, что до официального запуска ещё несколько месяцев, новинка уже вызвала значительный интерес среди поклонников бренда.

По словам Даниэля Сын Ли, глобального руководителя отдела B2B Wearable/IoT/Accessory компании Samsung, запуск устройства запланирован на II половину 2024 года.

Умное кольцо Galaxy Ring, разработанное для отслеживания здоровья и благополучия, будет доступно в нескольких размерах и обещает быть невероятно легким.

Предполагается, что оно будет представлено в трёх отделках. Тизерное видео подтвердило наличие монитора сердечного ритма, поддержку Samsung Health и контакты pogo pins на устройстве.