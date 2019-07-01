Samsung показал новые компьютеры, бытовую технику и роботов на выставке CES в США

За день до старта мировой выставки электроники CES 2019 в Лас-Вегасе компания Samsung рассказала о целой веренице продуктов и технологий, над которыми её инженеры сейчас трудятся, и что мы увидим в ближайшем будущем. Но обо всём было рассказано без особых подробностей, другими словами, южнокорейский гигант просто немножко подразнил журналистов.

Одной из любопытных вещей, которую представили на сцене, стал робот, который призван следить за вашим здоровьем. Внешне он напоминает тумбочку с дисплеем в стиле хай-тек, но умеет перемещаться на колёсиках и общаться с вами.