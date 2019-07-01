Samsung показал новые компьютеры, бытовую технику и роботов на выставке CES в США

За день до старта мировой выставки электроники CES 2019 в Лас-Вегасе компания Samsung рассказала о целой веренице продуктов и технологий, над которыми её инженеры сейчас трудятся, и что мы увидим в ближайшем будущем. Но обо всём было рассказано без особых подробностей, другими словами, южнокорейский гигант просто немножко подразнил журналистов.
Одной из любопытных вещей, которую представили на сцене, стал робот, который призван следить за вашим здоровьем. Внешне он напоминает тумбочку с дисплеем в стиле хай-тек, но умеет перемещаться на колёсиках и общаться с вами.
Что касается, собственно, здоровья, то Samsung показала, что он умеет, например, измерять не только ваш пульс, но даже и давление, стоит только подержать палец на специальном датчике. Кроме этого, он может следить за качеством вашего сна, рассказывать, как правильно делать физические упражнения, проводить музыкальную терапию и тому подобные вещи. Также Samsung упомянула и про других подобных роботов. Например, для очистки воздуха и слежения за его качеством, а также для помощи клиентам в выборе покупок в магазине, правда, их работу демонстрировать уже не стали.
Также, Samsung представила еще один телевизор несмотря на то, что показала два других ровно за день до.
Сегодняшней новинкой стал опять-таки громадный телевизор – его диагональ составляет аж 98 дюймов (без малого два с половиной метра). Samsung объяснила свою гигантоманию статистикой продаж, которая, по ее словам, ясно показывает приверженность потребителей к большим диагоналям. Новый телевизор получил QLED-матрицу, и, что также отлично, 8К-разрешение. Вы спросите, а где же брать контент в таком высоком разрешении? А то и не обязательно благодаря специальному процессору, который с помощью искусственного интеллекта будет автоматически «дотягивать» картинку с более низким разрешением до 8К. Цену и срок выхода нового телевизора на рынок разглашать пока не стали.
Не обошлось и без новых ноутбуков, которые, как обычно, в России продаваться не будут. Но, если вы вдруг очень захотите, то можете позднее в этом году поискать абсолютно новые Notebook 9 Pro и Notebook Odyssey зарубежом. Первый – легкий и тонкий, с 13,3-дюймовым разрешением, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ и современным процессором Intel Core i7-8565U.
Второй – ноутбук для игроманов, поэтому, естественно, в чёрном корпусе и с красной подсветкой клавиатуры. Но куда как более любопытно в нём другое – абсолютно новая мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080. А вот модель процессора почему-то указывать не стали. Зато мы знаем, что 15,6-дюймовый дисплей «Одиссея» поддерживает супервысокую частоту обновления кадров – 144 Гц. Кроме того, игробук имеет 16 ГБ оперативной памяти, терабайтный «винт» и SSD на 256 ГБ.
Еще одной любопытной вещью стал умный холодильник, который долго показывали в действии. Он имеет большой экран на правой дверце, куда можно, например, быстро «повесить» любые фотографии со смартфона. На него же могут выводиться уведомления от стиральной машинки и сушки. Но главное, что он также поддерживает голосовое управление с помощью помощника Bixby. Причём голосом можно управлять не только самим этим холодильником, но и другими устройствами в доме, в таком случае холодильник становится неким хабом для управления умным домом.