Samsung запатентовала складные умные очки

Заявка поступила в Ведомство по патентам и товарным знакам США. Устройство, представленное в ней, выглядит как обычные очки с более толстой оправой, в которой установлены электронные компоненты. Похоже, что «стёкла» очков автоматически включаются, как только устройство раскладывают.

Если хотя бы одна из дужек очков раскрыта, проекторы, вмонтированные в неё, будут создавать изображение на маленьких дисплеях, которые расположены прямо в поле зрения пользователя. Судя по всему, устройство определяет, в каком состоянии — сложенном или нет — оно находится с помощью специальных магнитных датчиков. Это исключает случайное выключение девайса при неаккуратном движении головой.

Стоит отметить, это всего лишь патентная заявка, и это не значит, что Samsung действительно будет разрабатывать такое устройство.